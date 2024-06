Savignano, ecco il Wonderful Choir del Marie Curie

Successo a Savignano sul Rubicone per il Marie Curie, l’istituto di istruzione superiore che comprende Liceo Sientifico, Iti e Scuola moda a indirizzo calzaturiero con oltre mille studenti, per il progetto "Wonderful Choir". Il tutto con il consenso e la piena disponibilità del dirigente scolastico Mauro Tosi, presente Monica Morri presidente del Rotary Club Valle del Rubicone che continua la sua collaborazione con la scuola. Dice la docente coordinatrice Alice Sapia: "Il progetto è nato dal desiderio di creare un coro della scuola in particolare con l’intento di vivere il tempo-scuola non solo in aula e sui banchi, ma anche attraverso esperienze creative fatte di incontri, scambi reciproci ed emozioni che entrano in circolo e diventano vita. Il progetto è nato in via sperimentale già dallo scorso anno, per poi venire a consolidarsi in questo anno scolastico, dove l’esperienza corale ha visto coinvolti non solo il piccolo gruppo di alunni con Bisogni Educativi Speciali con cui era nato inizialmente un piccolo coro guidato dalla sottoscritta, ma anche altri alunni e docenti della scuola che hanno partecipato ai laboratori sull’uso della voce tenuti dalla direttrice di coro Fausta Molfini, in collaborazione con la docente Lara Berzanti, a partire da gennaio". Si è trattato di un percorso che ha permesso ai docenti coinvolti di lavorare insieme ai ragazzi su più fronti ma soprattutto di creare uno spazio inclusivo.

Ermanno Pasolini