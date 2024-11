’Sentire le voci’, oggi il podcast sull’alluvione dello scorso anno

Oggi si tiene la terza e ultima giornata dell’edizione 2024 di ’Sentire le Voci’, la Festa del Podcast di Cesenatico, la manifestazione che consente di incontrare e conoscere meglio i grandi protagonisti di questo settore. L’appuntamento è al teatro comunale in via Mazzini, dove sul palcoscenico della bomboniera dai velluti blu a due passi dal porto canale, oggi si tiene il gran finale. Si aprirà con un inedito matinée e alle 11 ad aprire il sipario sarà Dario Fabbri con "Sotto la pelle del mondo", un incontro per cercare insieme di analizzare, approfondire e comprendere il momento che sta passando il mondo a livello geopolitico insieme a una delle voci più autorevoli di tutto il panorama nazionale. Si riprende poi alle 15 con Marco Cortesi e Mara Moschini che racconteranno "Fango", il podcast dedicato all’alluvione dello scorso anno; alle 16 Benedetta Santini presenterà "Filosofia e caffeina", un incontro dedicato all’utilità della filosofia nella vita di tutti i giorni, e alle 17 Stefania Brucini presenterà "Un passo al giorno", un podcast per trovare ispirazione, motivazione e consigli pratici per migliorare la vita, fra esercizi e suggerimenti di libri da leggere. Alle 18 Matteo Cavezzali, Gianni Gozzoli e lo psicoterapeuta Gianluca Farfaneti racconteranno il podcast "L’ultimo azzardo", una storia incredibile di gioco d’azzardo e dipendenza. La chiusura del festival sarà affidata ad Alberto Grandi e Daniele Soffiati con "DOI – Denominazione di Origine Inventata", il podcast che con ironia e leggerezza distrugge i grandi miti della cucina italiana.

g.m.