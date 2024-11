Settembre penalizzato dal maltempo

Guardando nello specifico il solo mese di settembre, si comprende quanto sia importante il meteo in bassa stagione. Lo scorso anno infatti nel mese di settembre tutti andavano ancora in spiaggia e si sono fatti i bagni in mare sino ad ottobre, con il risultato che molti turisti sono arrivati in riviera. Quest’anno invece a settembre ci sono state delle perturbazioni e molte attività turistiche hanno chiuso presto i battenti. Nella sola Cesenatico in settembre sono arrivate 46.177 persone (-26,8% sullo scorso anno e +11,9 sul 2019), per un totale di 339.350 pernottamenti, quindi -6,7% sullo scorso anno e +11,2 sul 2019. Alfonso Maini, presidente di Adac Federalberghi, chiede un cambio di passo nella politica turistica: "Le condizioni climatiche in settembre non ci hanno aiutato, ma molto incide anche la congiuntura economica, perchè il costo della vita è aumentato troppo e le famiglie medie fanno fatica ad avere le risorse per le vacanze. Dal canto nostro, pubblico e privato devono investire diversamente e di più su eventi culturali e al coperto, anche se contro le tempeste ci possiamo fare poco. Dobbiamo renderci conto che non possiamo fare più riferimento solo sulla stagione estiva, sono anni che lo sostengo e bisogna rivedere il prodotto turistico della riviera, che rimane sempre il mare, ma non basta lavorare tre mesi per coprire i costi di gestione". Gatteo a Mare in settembre ha visto 11.147 arrivi (-10,9% sullo scorso anno e + 30,4 sul 2019), per un totale di 73.937 pernottamenti, quindi +2,8% sullo scorso anno e + 23,3 sul 2019. Massimo Bondi (foto) del Gatteo Mare Summer Village, trae un bilancio in chiaro scuro: "Noi in settembre abbiamo spinto sulla Settimana del Liscio per allungare la stagione di qualche giorno e ne siamo contenti, tuttavia il tempo non è stato clemente e per la nostra località è stato penalizzante".