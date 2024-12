Shpendi, il Cesena blinda il suo gioiello. Rinnovato il contratto fino a giugno 2028

Il Cesena e Cristian Shpendi avanti insieme fino al 2028, fatte salve chiaramente cessioni all’estero o nella serie A italiana. Al di là di quello che porterà il calciomercato – non a gennaio, ma nella prossima estate –, intanto il Cesena si è assicurato le prestazioni dell’attaccante, oggi capocannoniere della B con 10 gol all’attivo, fino al 30 giugno 2028. L’annuncio tanto atteso da parte del club bianconero è arrivato ieri pomeriggio. "Tutta la famiglia del Cesena FC – si legge nella nota stampa – augura a Cristian le migliori fortune per il proseguimento della sua avventura in bianconero".

Il gioiello del Cavalluccio, Cristian Shpendi, ha la doppia nazionalità, italiana e albanese, essendo nato come il gemello Stiven (di proprietà dell’Empoli, ma in prestito alla Carrarese) il 19 maggio 2003 ad Ancona da genitori originari di Pukè. In questa stagione di debutto in serie B i suoi numeri sono eccezionali, figli di prestazioni di rilievo: grande mobilità, cattiveria agonistica, capacità di muoversi a largo raggio e in profondità e pieno senso della rete. Al momento in 14 partite (era assente a La Spezia per infortunio) ha segnato 10 volte, cinque su azione e altre cinque sui 6 rigori tirati, l’unico sbagliato lo ha immediatamente trasformato in gol sfruttando la respinta del portiere domenica scorsa a Frosinone. In totale, in B, ha collazionato 1.130 minuti segnando quindi ogni 113 minuti, determinante nel 40% dei 25 gol bianconeri. Ha fatto registrare anche tre presenze e due reti in Coppa Italia. E’ in testa alla classifica cannonieri della B dopo aver vinto la scorsa stagione quella in C con 20 sigilli. Secondo il sito specializzato Transfermarkt il suo valore attuale di mercato è di 4 milioni, ma sicuramente sta lievitando. Fa parte della nazionale Under 21 albanese, dopo aver militato anche nell’Under 17. Di recente ha lasciato però aperte le porte se dovesse arrivargli una chiamata dalla Federazione Italiana, che al momento però non si è fatta viva. E’ assistito dalla Lion Sports Group, una delle agenzie più importanti di procuratori, guidata dal manager Ramadani (della scuderia fanno parte diversi giocatori di alto livello, tra i quali anche Boga, attualmente al Nizza, in passato al Chelsea e al Sassuolo, e l’ex juventino Federico Chiesa, ora al Liverpool ma con poca fortuna). In tempi recenti il Cesena avrebbe incontrato proprio lo staff di Cristian Shpendi, il ragazzo dovrebbe restare in bianconero almeno fino a giugno, non partirà quindi nell’imminente mercato di gennaio. Su di lui ci sono già diversi club, in Italia favorita sarebbe la Fiorentina, all’estero soprattutto formazioni inglesi della Premier.

Cristian aveva debuttato in serie C con William Viali nella stagione 2021-22: cinque presenze per una novantina di minuti in tutto. Poi la consacrazione nella seconda stagione di Toscano, quella vincente dello scorso campionato. Il tecnico calabrese ha sempre riconosciuto in tempi non sospetti che Cristian sarebbe venuto fuori, che aveva maggiormente il senso della rete rispetto al gemello Stiven, approdato all’Empoli nell’estate 2023 e che in Toscana in A ha trovato poco spazio. I gemelli Shpendi approdarono in bianconero dal San Marino Academy nel 2019, segnalati dall’ex calciatore bianconero e allenatore delle giovanili Filippo Masolini. L’allora presidente del settore giovanile del Cesena, Aurelio Manuzzi, dopo una trattativa di due mesi e mezzo, li ingaggiò entrambi per 6mila euro. Un affarone, Stiven ha già portato nelle casse del Cesena due milioni di euro, per Cristian le cifre sono aperte.