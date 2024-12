Si avvicina troppo all’ex. Stalker torna in manette

Arrestato per atti persecutori aggravati, nonostante fosse già stato condannato per gli stessi reati e nei suoi confronti fosse stata emessa un ordinanza di divieto di avvicinarsi alla donna con la quale non esisteva più un rapporto affettivo, ma della quale evidentemente lui era ancora innamorato. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 4 dicembre. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena, hanno arrestato un uomo, ritenuto presunto responsabile del reato di "atti persecutori aggravati". I militari sono intervenuti nel tardo pomeriggio, a seguito di una segnalazione che era arrivata al numero di emergenza 112 da parte di una giovane donna, che segnalava la presenza del suo ex convivente, che aveva ricominciato ad avvicinarla e a importunarla. L’uomo è residente in un’altra provincia ed è già stato condannato per fatti analoghi e sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla donna con la quale non era coniugato o compagno. La loro relazione era finita da tempo, ma lui evidentemente non accettava la separazione e continuava a perseguitarla in tutti i modi possibili, nonostante una condanna e i divieti di avvicinarla e importunarla. Appena ricevuta la segnalazione da parte della giovane donna, l’uomo è stato prontamente rintracciato dai carabinieri mentre si trovava a Cesena in prossimità della vittima per continuare il suo vizio persecutorio. E’ stato immediatamente arrestato dai carabinieri e, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato accompagnato presso il carcere di Forlì in attesa dell’udienza di convalida che è avvenuta ieri mattina davanti al Gip del Tribunale di Forlì. Dopo la convalida per l’uomo è stato disposto l’obbligo di portare il braccialetto elettronico. Se si dovesse rifiutare di indossarlo per lui scatteranno gli arresti domiciliari. Ma soprattutto deve smetterla di perseguitarla e importunarla perchè altrimenti le misure cautelari saranno ben più gravi.

e. p.