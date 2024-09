Si sperimentano i mezzi a guida autonoma

La condivisione degli spazi pubblici urbani è il tema portante dell’edizione 2024 della Settimana Europea della Mobilità organizzata dall’amministrazione comunale. Dal 16 al 22 settembre, nell’ambito dei diversi eventi programmati sul territorio, ci si soffermerà su precisi concetti, come: vivere lo spazio pubblico in modo diverso; riqualificare insieme lo spazio urbano; creare spazi sicuri per la mobilità attiva specialmente verso le scuole; pianificare e progettare strade più sicure.

"La Settimana Europea della Mobilità – commenta l’assessore alla sostenibilità ambientale Andrea Bertani (nella foto) – si propone, da anni, di promuovere la mobilità attiva (come usare la bicicletta o andare a piedi per i propri spostamenti abituali in alternativa all’uso di veicoli a motore), l’uso del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto pulite e intelligenti. È esattamente questa la visione che ci induce a portare avanti iniziative e azioni tese a incentivare una cultura decisamente amica dell’ambiente a partire dall’ambito scolastico, familiare, e comunitario".

Tra le altre iniziative, anche una tavola rotonda sulla sperimentazione del trasporto pubblico a guida autonoma, che interesserà l’area universitaria dell’ex zuccherificio. "L’innovazione tecnologica – commenta l’assessora ai progetti europei Giorgia Macrelli – ha il potere di trasformare in modo radicale i servizi ai cittadini. Per assicurare che questa trasformazione vada nella direzione giusta e quindi verso il benessere collettivo e la sostenibilità, è necessario un dialogo con la comunità che porti a superare timori, ascoltare le necessità e realizzare soluzioni calibrate ai bisogni effettivi, un confronto in cui disegnare insieme scenari di futuro desiderabile".