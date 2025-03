Sindacato First Cisl, il savignanese Manzi nuovo segretario

Stefano Manzi è il nuovo segretario generale della First (Federazione Italiana Reti dei servizi del terziario) Cisl Emilia Romagna, il sindacato dei lavoratori delle banche, delle assicurazioni, della finanza, della riscossione e delle authority che in regione conta oltre 10 mila iscritti.

È stato deciso dal terzo congresso regionale della categoria cislina ’Insieme per il futuro’, che si è svolto a Bologna alla presenza, tra gli altri, del segretario generale nazionale della categoria Riccardo Colombani e del segretario generale della Cisl Emilia Romagna Filippo Pieri. Il neo eletto sostituisce Daniele Bedogni, prossimo alla pensione.

Nato a Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena, il 14 febbraio 1970, laurea in Economia e commercio presso l’Università di Bologna, Manzi vanta una lunga carriera sindacale. Assunto in Bper Banca nel 1999, e iscritto alla Cisl da quello stesso anno, è dirigente sindacale dal 2005. Dal 2009 al 2013 è stato componente della Segreteria territoriale di Rimini, poi, dal 2013 al 2017, di quella della Romagna, per poi diventarne segretario generale fino al 2022. Anno in cui è stato eletto segretario generale aggiunto della First Cisl Emilia Romagna.

Complessa attività sindacale che ha esercitato anche all’interno del proprio gruppo bancario.

"In questo nuovo mandato congressuale raccogliamo la sfida cruciale dell’innovazione tecnologica nel settore bancario e in quello assicurativo, facendoci trovare pronti ad assistere e rappresentare i lavoratori del settore attraverso la continua formazione delle e dei rappresentanti sindacali ed una contrattazione più competente ed incisiva sui tavoli negoziali", afferma il neo eletto.

"Inoltre - ha continuato - intendiamo proseguire il progressivo rinnovo degli organismi e dei quadri sindacali, senza per questo rinunciare all’esperienza maturata sul campo da parte dei più anziani che, nel nostro progetto, saranno la guida più preziosa per le nuove leve, in una visione inclusiva di sindacato".