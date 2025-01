Soccorso letterario sul portocanale. Arriva un’Ape carica di cultura

Oggi Cesenatico ospita la quarta edizione dell’iniziativa "Vieni che ti regalo un libro". L’appuntamento è a partire dalle 15 è sul porto canale di Cesenatico, di fianco alla biblioteca comunale, uno dei luoghi dove si svolgono molte iniziative cultura. Ad accogliere i lettori grandi e piccini, ci saranno l’ideatore del progetto, Antonio Castagnola, insieme all’amica libraia Micaela Montiglia. Lo scorso anno, grazie ai tanti sostenitori che condividono le attività di Soccorso Letterario, donando libri e romanzi, sono stati regalati a residenti e passanti più di 300 libri, trasportati sull’Ape Letteraria. L’iniziativa, ha visto come protagonisti i libri e l’atto del donare e su questi due binari prosegue anche quest’anno. Soccorso Letterario è un progetto che si pone come obiettivo il promuovere l’amore per i libri e la lettura, e lo fa attraverso tante manifestazioni. "Quella del 2 gennaio _ spiega Castagnola _, rientra pienamente fra gli obiettivi del progetto. Regalare un libro, è un po’come regalare una esperienza nuova, aprire una finestra su mondi diversi, dove ogni pagina è un nuovo orizzonte da esplorare, ogni frase un’opportunità di crescita e di scoperta personale. Ovviamente scegliere il libro giusto per la persona giusta non è affatto facile. Ecco perché "un libro al buio" non si rifiuta mai e noi giovedì pomeriggio vi aspettiamo sul porto per donarvi un libro". "Vieni che ti regalo un libro", patrocinata dal Comune, è il primo appuntamento del 2025 organizzato da Soccorso Letterario.

g.m.