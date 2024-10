Sport e solidarietà. In campo contro il cancro

Calcio e basket in campo a Cesena per i giovani sportivi ammalati. In occasione della settimana mondiale dedicata alla sensibilizzazione sui tumori dell’età pediatrica, anche a Cesena sono arrivate le iniziative di ’Atleti al tuo fianco’ che uniscono attività sportiva e iniziative di supporto emotivo in oncologia. Sui campi della Nuova Virtus Cesena, le squadre di basket femminile U19 e U17 e la squadra di calcio 2010 sono scese in campo con un nastro d’oro tatuato sulla mano, segno che identifica nel mondo la lotta contro il cancro infantile e adolescenziale, per rappresentare tutti i coetanei e le coetanee che, a causa di una diagnosi oncoematologica, in questo momento sono costretti a stare lontani dai campi e dalla propria squadra.

L’iniziativa è inserita all’interno del programma ’Al tuo fianco Academy’ del progetto ’Atleti al tuo fianco’, che in Italia educa il mondo dello sport a trasmettere vicinanza e incoraggiamento a chi affronta un tumore, e vuole sostenere il ruolo di Fiagop, Federazione che in Italia raggruppa le associazioni che si dedicano al sostegno delle famiglie che affrontano una diagnosi oncoematologica nell’età pediatrica.

"Siamo soddisfatti dell’impatto dell’iniziativa: alla Nuova Virtus Cesena ’Atleti al tuo fianco’ è accolto con grande disponibilità da ormai 7 anni, nei quali abbiamo realizzato diversi interventi di sensibilizzazione oncologica e supporto alle associazioni del territorio – ha detto il dottor Tagliapietra, medico responsabile di ’Atleti al tuo fianco’ –. Proprio per questo le tre squadre coinvolte sono state con merito inserite nel programma Atf Academy, che aumenta la frequenza degli incontri e delle proposte di coinvolgimento nelle attività gratuite di sensibilizzazione oncologica di ’Atleti al tuo fianco’: si passa da destinatari a protagonisti delle campagne di sensibilizzazione e anche in quest’occasione le squadre hanno dimostrato di meritare questa fiducia". Dalle mani di giovani ragazzi e ragazze dello sport il messaggio vuole arrivare dai campi fino alle case delle famiglie colpite e alle associazioni che le assistono, affinché chi ogni giorno si impegna per superare questo avversario complicatissimo senta di non essere solo.