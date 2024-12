Squadra già in campo. Shpendi resta ai box

Squadra subito in campo ieri per iniziare a preparare la sfida di domenica alle 15 a Castellammare di Stabia contro le ’vespe’ di Guido Pagliuca. Allenamento rimodulato per smaltire le fatiche di coppa: solo defaticamento per chi è sceso in campo tutta la gara a Bergamo, mentre partitella a ranghi misti con in mezzo anche alcuni giovani della formazione Primavera, quelli che non hanno giocato il match di campionato di mercoledì contro la Lazio, per gli altri.

Assente Cristian Shpendi che continua il lavoro personalizzato di recupero dall’infortunio rimediato contro il Cosenza sabato scorso. Il centravanti bianconero all’inizio della prossima settimana si sottoporrà a nuovi accertamenti strumentali per vedere il decorso del recupero, ricordiamo che il referto della risonanza effettuata lunedì parlava di lesione tra il primo e il secondo grado del muscolo tibiale anteriore della gamba sinistra. La riabilitazione procede secondo il programma previsto, i miglioramenti ci sono ma ancora è presto per fare previsioni certe sul rientro in campo.

Il buon senso suggerisce che lo si possa rivedere alla ripresa del campionato, domenica 12 gennaio in casa contro il Cittadella.

Se il lavoro procede senza intoppi, e i prossimi controlli danno esito positivo, il bomber del Cavalluccio potrebbe essere pronto anche per il match del 29 dicembre in casa della Carrarese, prima giornata del girone di ritorno. Vorrebbe dire però forzare e aumentare il rischio di ricadute, tenuto conto poi che lo stadio dei Marmi ha il fondo in sintetico, una superficie che sottopone la muscolature a sollecitazioni diverse.

Shpendi a parte l’infermeria bianconera al momento risulta vuota, ultimo ad uscire Hraiech Saber ormai completamente recuperato e a disposizione di Michele Mignani.

Domenica alla Juve Stabia mancherà il centrale di centrocampo Davide Buglio, fermato per un turno dal giudice sportivo, nessuno squalificato per il Cesena con il solo Adamo entrato in diffida.

Andrea Baraghini