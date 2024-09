Stand aperti a partire dalle 14. Musica e skate, inizia il Badafest

Oggi si tiene il Badafest, l’evento organizzato da un nutrito gruppo di giovani di Cesenatico, per ricordare Federico Manca (nella foto), il loro amico prematuramente scomparso il 6 luglio del 2022 all’età di soli 24 anni, il quale soprannominato appunto Bada. L’appuntamento è in programma dal primo pomeriggio, con le prime iniziative e l’apertura di uno stand a partire dalle 14, e durerà sino a mezzanotte. In questo progetto i giovani sono sostenuti dal Comune di Cesenatico, che ha deciso di sostenere e credere in questo momento di grande significato per tutta la città. Ci saranno musica dal vivo, esibizioni di skate e momenti conviviali. L’obiettivo è fare qualcosa di concreto per i giovani e rendersi utili dal punto di vista pratico sul territorio. Il ricavato dell’evento verrà devoluto ancora una volta in beneficenza, per creare un punto di ascolto e sostegno psicologico per i ragazzi e le ragazze del territorio che hanno necessità di essere aiutati. Al Badafest quest’anno parteciperanno il dj Venerus, l’attore Roberto Mercadini, gli artisti Il Mago del Gelato, Viaggi Andromeda, Pinakotek, The Weirdolls, Lorenzo Manca, Walter e dj Nersone. Allo Skatepark di Cesenatico è in programma un contest nel primo pomeriggio dalle 14 alle 17. Si terranno anche laboratori di cianotipia e parkour dalle 16 alle 19, mentre per l’intera giornata sarà possibile visitare la mostra fotografica di Lorenzo Manca. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, si paga soltanto ciò che si desidera consumare o acquistare.

g.m.