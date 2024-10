Storie e memorie dell’alluvione. Il raduno dei volontari al Ridotto

Un percorso partecipato dedicato alle volontarie e ai volontari residenti o domiciliati a Cesena che durante l’alluvione di maggio 2023 hanno dato un importante contributo alla popolazione danneggiata dagli eventi naturali. Il processo sarà avviato nella sala Sozzi del palazzo del Ridotto giovedì dalle 16:30 alle 19, in collaborazione con i partner di progetto, in particolare la Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l’Innovazione Urbana di Bologna, esperta in gestione di processi comunitari e ANCI – Emilia Romagna per aumentare la visibilità e l’impatto del progetto a livello regionale.

L’evento è pensato come un momento collettivo per raccogliere le storie e le memorie di quei giorni dal punto di vista dei volontari, mappare le reti e i luoghi della città in cui i volontari hanno agito attraverso una serie di attività di animazione, coordinate e proposte dalla Fondazione Urbana in collaborazione con il Comune e la Protezione Civile. Il pomeriggio sarà aperto dal sindaco Enzo Lattuca. A seguire Marco Cortesi e Mara Moschini porteranno in scena lo spettacolo teatrale “Fango - Storia di un’alluvione” che ha dato vita ad un podcast nato dalla raccolta di 250 testimonianze di soccorritori, vittime dirette, esperti, audio inediti per raccontare la tragica alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna attraverso le straordinarie storie di speranza, coraggio e solidarietà dei volontari. Marco Cortesi e Mara Moschini sono autori, attori e registi che da anni si dedicano a raccontare storie vere ascoltando testimonianze dirette e trasponendole in spettacoli teatrali, lungometraggi per il cinema e programmi televisivi di inchiesta e approfondimento legati ai temi ambientali e alla memoria storica.

Per raccogliere il punto di vista dei volontari e delle volontarie e raccogliere informazioni utili per impostare i contenuti del percorso e dei workshop, il Comune ha inoltre lanciato un questionario online pubblicato sul sito del Comune di Cesena (https://www.comune.cesena.fc.it/novita/progetto-times-questionario/ ) C’è tempo fino al 31 di ottobre per compilarlo. Per informazioni sul progetto è possibile scrivere alla mail: times@comune.cesena.fc.it