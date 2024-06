Street Food Truck Festival, stand aperti dalle 18 in piazza Costa

Entra nel vivo lo Street Food Truck Festival Cesenatico, che si tiene in piazza Andrea Costa. Nel cuore della località turistica, sul lungomare nella cornice del grattacielo e del Grand Hotel, oggi e domani saranno aperti gli stand della carovana formata da alcuni dei migliori food truck. È il trionfo di colori, odori e sapori unici provenienti da tante province italiane e dall’estero, dove oltre a ottime birre artigianali e una selezione musicale di qualità, ci sono tante proposte di cibi di strada selezionati, cotti al momento su furgoni attrezzati, ape car, carretti, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi. Al festival possono partecipare tutti, l’ingresso è gratuito e ci sono anche menù con piatti vegani, vegetariani, senza glutine e senza lattosio. Gli stand saranno aperti dalle 18 all’una di notte, con la possibilità di assaporare ricette romagnole come le piadine, ma anche piatti irlandesi, specialità siciliane, le ricette tipiche messicane, la cucina originale greca, le varietà di carni cotte dai cuochi toscani, proposte di pesce declinate al cibo di strada, come i panini farciti col polpo, e poi i panini gourmet con la carne piemontese e le salsicce condite con il prelibato tartufo, le patate farcite al cartoccio e altre prelibatezze. Ce ne è veramente per tutti i gusti, da provare nella grande piazza sul mare. Oltre a questa sera, sarà possibile visitare lo Street Food Truck Festival Cesenatico anche domani sera, domenica, sempre dalle 18 all’una di notte.

g. m.