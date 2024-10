Studenti a zonzo al centro commerciale. Riportati ai genitori dai carabinieri

Tre ragazzi affidati ai genitori perché sorpresi fuori da scuola durante le ore scolastiche, sei persone denunciate e tre giovani segnalati per uso personale di stupefacenti. Sono i risultati dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Cesena che, nel fine settimana, hanno predisposto un’attività di controllo straordinaria, finalizzata prioritariamente al contrasto dei reati predatori, dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, della guida in stato di alterazione e dell’elusione dell’obbligo scolastico. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della stazione di San Carlo di Cesena hanno denunciato due automobilisti per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici tra 0,71 g/l e 2 g/l e con ritiro della patente per la successiva sospensione. Un uomo è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e, tre giovani, segnalati alla Prefettura per uso personale di hashish, con conseguente sequestro di alcuni grammi di sostanza stupefacente; un altro uomo è stato denunciato per porto abusivo in luogo pubblico di strumenti atti ad offendere con sequestro di una tronchese in metallo di circa 20 cm., senza che ne potesse giustificare il porto in luogo pubblico; due uomini sono stati denunciati per soggiorno illegale sul territorio italiano e sono state avviate a loro carico le procedure per l’espulsione; un uomo è stato denunciato per invasione di un edificio privato.

Anche il fenomeno dell’elusione scolastica è stato al centro dei controlli dei carabinieri: tre giovani studenti sono stati sorpresi all’interno di un centro commerciale in orario didattico, sono stati affidati ai genitori e il fatto comunicato ai dirigenti scolastici.

Il bilancio del servizio svolto nel fine settimana ha comportato inoltre 11 contestazioni al codice della strada, 14 perquisizioni/ispezioni personali e/o veicolari, 201 persone identificate e 3 esercizi pubblici controllati. I servizi dei Carabinieri del Comando Compagnia di Cesena, svolti con elevata visibilità per accrescere sicurezza nella popolazione, proseguiranno anche nelle prossime settimane, con servizi ad hoc su tutto il territorio di competenza.

Ermanno Pasolini