"Tasse ancora bloccate per chi apre l’attività"

Si è tenuto, a Palazzo Pesarini di San Piero in Bagno, il consiglio comunale di fine anno, con l’approvazione di vari argomenti, fra cui il bilancio di previsione 2025/2027. "Questo momento – ha sottolineato il sindaco Enrico Spighi – rappresenta un’occasione preziosa per lavorare in sinergia con gli uffici comunali, gettando le basi per l’anno che verrà. Il bilancio di previsione approvato è un documento di grande valore sociale, orientato alle famiglie, ai bambini, al commercio locale e ai tanti turisti che scelgono Bagno di Romagna".

"Tra le misure di maggior rilievo – ha proseguito Spighi –, è stata confermata la NoTax Area, con l’obiettivo di estenderla a tutto il territorio comunale nel corso dell’anno, a beneficio di chi sceglie di avviare attività in montagna. Inoltre, grazie al contributo ricevuto per il progetto HubUrbani, si lavorerà su nuove sinergie tra pubblica amministrazione e commercio. Poi, per le famiglie il consiglio comunale ha deciso di proseguire con l’estensione dell’asilo nido ai bambini dai 9 mesi in su. Approvato anche il regolamento della ’Vantaggiosa Baby’, che prevede un contributo fino a 450 euro, spalmati in tre anni, per genitori di bambini da 0 a 3 anni".

"Il Piano investimenti – ha spiegato il primo cittadino di Bagno – include numerosi progetti, fra cui l’ampliamento della Casa Protetta con un nuovo Centro Diurno per una spesa di 785.000 euro, la realizzazione di sette alloggi di edilizia popolare nella zona ’I Bordoni’ per 2.131.771 euro e il completamento del Macello comunale. Proseguiranno inoltre i lavori di riqualificazione del Lago di Acquapartita col primo stralcio di 149.656 euro e il secondo di 600.000 euro. Prevista, altresì, la costruzione di un nuovo parcheggio pubblico a Valgianna con uno spazio attrezzato per bambini per un importo di 60.000 euro e la riqualificazione del Ponte dei Frati a San Piero per 90.000 euro".

"Il 2025 sarà anche l’anno del nostro ritorno nel Palazzo municipale di Piazza Martiri – ha annunciato Spighi –, con un progetto di riqualificazione che prevede, oltre al definitivo restauro, l’installazione di un ascensore per abbattere le barriere architettoniche e la creazione di un Baby Care Point, un piccolo ma significativo spazio dedicato ai genitori per un importo di 400.000 euro. Anche Cultura e Turismo continueranno a essere settori centrali nell’azione amministrativa, col mantenimento di contributi alle associazioni per eventi culturali, sportivi e turistici".

gi. mo.