Togni: "Il mio progetto per il decoro urbano"

Denis Togni è il candidato sindaco per la lista di Centrodestra "Uniti per Gambettola", 47 anni, sposato con Tania, e il figlio Tommaso di 13 anni, è molto conosciuto in paese nel mondo del volontariato, è presidente della associazione Amici della Scuola, e nel lavoro è socio senior nella officina Autosette. Com’è nato lo slogan "Questa volta voto Togni"?

"Perché questa volta – risponde Togni - non si votano i partiti ma si vota la figura e la persona, per quello che ha fatto a Gambettola e per ciò che potrà fare come sindaco. La nostra è una vera lista civica in cui nessuno è tesserato".

Se diventa sindaco cosa farà per prima cosa?

"Un progetto pragmatico per il decoro urbano, la riqualificazione delle strade, marciapiedi, barriere architettoniche, sfalci dell’erba, vorrei iniziare proprio dal decoro urbano perchè secondo noi di Uniti per Gambettola è il biglietto da visita di una buona amministrazione".

E quale sarà il progetto più ambizioso che porterà avanti nei 5 anni?

"Il mio sogno nel cassetto è una nuova scuola media, o un nuovo edificio moderno e funzionale in un altro luogo, come poi aveva pensato anche l’amministrazione Bisacchi, oppure ristrutturare quella attuale che è vetusta e al limite della regolarità".

Lei è molto conosciuto ma ha poca esperienza amministrativa.

"Non è così. Sono stato per diversi anni in Consiglio comunale, conosco la macchina e conosco molto bene le realtà di Gambettola, le problematiche delle associazioni, del carnevale e delle scuole. Inoltre, con me in lista ci sono persone competenti nei diversi settori e loro potranno aiutarmi ad amministrare bene il nostro Comune".

Vincenzo D’Altri