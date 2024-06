Torna il Summer Seekers, il percorso estivo per adolescenti

A San Mauro Pascoli torna Summer Seekers, il percorso estivo dedicato agli adolescenti con attività artistiche e creative da svolgersi nei parchi pubblici del paese: Parco Giovagnoli, Parco Aldo Moro e Skate Park. Summer Seekers è un progetto promosso dalla comunità Papa Giovanni XXIII con il contributo del Comune di San Mauro Pascoli e dell’Unione Rubicone e Mare, quest’anno alla sua terza edizione, e che si terrà nei mesi di giugno e luglio. Numerose le attività che saranno messe in campo per coinvolgere i giovani di età dagli 11 anni in su tra cui hip hop, hand balance, parkour e serigrafia rap. I laboratori e attività saranno a partecipazione gratuita, si svolgeranno nei luoghi pubblici di San Mauro Pascoli per stimolare i ragazzi a riscoprire e vivere il territorio, e si terranno sempre in orari serali. I laboratori si svolgeranno fino al 1 agosto 2024, quando si terrà la festa finale e di chiusura del progetto. Dice il neo sindaco Moris Guidi (nella foto): "Sono entusiasta per l’inizio della terza edizione di Summer Seekers, e ringrazio la precedente amministrazione e l’ex assessore Tiziano Bianchini in particolare per l’iniziativa. Credo fermamente nell’importanza di offrire ai nostri giovani delle interessanti e stimolanti alternative ricreative. Spero possa essere un’occasione per divertirsi, stimolare la propria creatività e rafforzare il senso di comunità. Invito tutti gli adolescenti di San Mauro Pascoli a partecipare numerosi e a sfruttare al massimo questa bella iniziativa". Responsabile del progetto: Emanuela Frisoni telefono 348.2488139 e-mail: teatro@apg23.org Instagram e Facebook @summerseekers23 TikTok @summerseekers.

