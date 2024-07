Tour de France 2024: "È stato un successo. Per Cesenatico una vetrina da tre miliardi di persone"

Le tappe del Tour de France in Italia hanno portato i riflettori di tutto il mondo in riviera, dove in particolare Cesenatico e Rimini hanno vissuto due giornate speciali e forse irripetibili. L’aspetto sportivo è importante, come testimoniano le migliaia di appassionati e tifosi lungo il percorso, nel ricordo di Marco Pantani; tuttavia per la riviera romagnola conta molto il valore mediatico e promozionale, visto che il Tour è seguito da 190 nazioni, con 3 miliardi di spettatori davanti alle tv di tutto il mondo.

Il sindaco di Cesenatico è entusiasta: "Il Tour de France a Cesenatico è un sogno che è diventato realtà e per questo ringrazio tutto il personale del Comune, i volontari, le forze dell’ordine, i cittadini, anche quelli che ci hanno criticato per le modifiche alla viabilità, ed i turisti. La promozione per Cesenatico e l’Emilia-Romagna è stata enorme". La città di Cesenatico oltre a mettere a disposizione l’intera zona dello stadio per il villaggio del Tour e le infrastrutture, si è distinta per delle installazioni importanti rigorosamente sul colore del giallo. Fra i tanti momenti di aggregazione della tappa Cesenatico-Bologna, la più importante è stata quella organizzata al Cesenatico Camping Village e al Pineta sul Mare. dove decine di persone dello staff si sono presentate vestite di giallo e la direzione con in testa il patron Terzo Martinetti ha portato all’ingresso del villaggio due mosconi gialli e uno striscione gigante dedicato alla corsa. I corridori hanno transitato sul lungo rettilineo in via Mazzini proprio di fronte alla grande struttura affacciata sul mare, dove sono oltre 3mila le persone che si sono concentrate per assistere al grande evento.

"Abbiamo puntato molto sull’ospitalità _ha detto Martinetti _, proponendo nel grande piazzale d’ingresso e in via Mazzini, musica, vino, bevande e l’immancabile piadina offerti gratuitamente a tutti gli ospiti. Per Cesenatico e la riviera è un momento storico e fra le installazioni è stata molto apprezzata la scritta gigante sul prato visibile dagli elicotteri e dai droni". Il Club Magico Pantani nell’officina dove campeggia l’ammiraglia gialla con cui l’inossidabile Vittorio Savini portò in trionfo nel 1998 Marco Pantani in piazza Costa, ha allestito una scenografia e organizzato un rinfresco offerto gratuitamente a tutti i tifosi. Le associazioni Cofesercenti e Confartigianato, che assieme formano il consorzio organizzatore della fiera internazionale Cicloevento, hanno contribuito all’evento, installando centinaia di bandiere del Tour lungo il porto canale, dichiarando di credere molto in questa tappa storica organizzata in riviera. Confartigianato ha partecipato anche con uno striscione gigante giallo, installato in viale Trento.

E’ molto contento Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico: "Abbiamo partecipato con entusiasmo all’iniziativa, installando la bicicletta gigante galleggiante formata da 240 boe gialle, posizionate dai nostri bagnini nel mare di fronte a piazza Costa. L’installazione è molto piaciuta ed è stata apprezzata anche dalla regia del Tour. Inoltre collaboriamo con il comune alla tradizionale esposizione delle Tende al Mare, quest’anno anch’esse gialle e dedicate sempre alla corsa a tappe francese".