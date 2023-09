Tra borghi e boschi con la ’Ciclomangia’ oggi a Sarsina

Ultime battute di Savio Trail 2023, la rassegna di enogastronomia, escursioni e spettacoli organizzata dall’Unione Valle Savio: oggi è la volta della Ciclomangia del Savio. Un’esperienza tra borghi e boschi, per gustare un menù romagnolo a tappe, un itinerario guidato che unisce l’avventura di una pedalata in e-bike al piacere di una degustazione di prodotti, piatti e vini romagnoli. Insieme a una guida turistica si potranno scoprire le meraviglie del territorio, lungo cinque tappe di gusto, dall’antipasto al dessert.Il ritrovo è in piazza Tito Maccio Plauto a Sarsina alle 8.30, partenza alle 9, ela festa finale alle 16:30.