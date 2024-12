Tra poesia e musica con il concerto di Andrea Amati

Giovedì alle 21.30 la Fondazione Tito Balestra e la Falegnameria Cocktail bar propongono nei locali della Falegnameria in piazza Malatesta a Longiano il concerto-spettacoli in anteprima: Un poeta e un cantautore, Tito Balestra e Andrea Amati. Un viaggio suggestivo nel secondo Novecento tra poesia e musica con canzoni d’autore degli anni ’60 e ’70 come Paolo Conte, Fred Buscaglione, Fabrizio De Andrè, Nada, Luigi Tenco. Poesia e musica si intrecciano creando un’atmosfera intima e suggestiva. Andrea Amati cantautore, attore, performer con una presenza scenica folgorante e una naturale propensione al palco che caratterizza i suoi concerti insieme alla capacità di coinvolgere e rapire l’attenzione del pubblico sarà accompagnato da Massimo Marches alla chitarra per una serata potente e delicata dalle forti emozioni.

"Durante la serata leggerò alcuni versi di Tito Balestra - anticipa Amati – accostandoli ad alcune canzoni d’autore degli anni ’60 e ’70 fino ad arrivare a osare un paio di canzoni tratte dal mio repertorio per un viaggio temporale che permetta a tutti di vedere come la poesia, la canzone e in generale la grande arte non conoscano epoche oltre che confini".

Ingresso libero, possibilità di cena dalle 19.30 e inizio spettacolo alle 21.30 Prenotazione al 3485707646.