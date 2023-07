Tragedia a Balignano Schianto contro un bus, muore ciclista di 86 anni

Incidente mortale ieri mattina attorno alle 8 in via Crocetta nel territorio di Balignano in Comune di Longiano. Un ciclista amatoriale, Vittorio Tommasini, di 86 anni, residente a Gambettola, stava scendendo dalle colline di Longiano verso valle, probabilmente per fare rientro a casa dopo una passeggiata mattutina nel giorno di festa. Gli è stato fatale l’impatto con un autobus fermo sulla strada per un incidente avvenuto in precedenza. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Longiano intervenuti sul posto per gli accertamenti di legge. L’anziano cicloturista mentre percorreva la strada in discesa si è trovato di fronte un pullman e un’auto fermi sulla carreggiata per le conseguenze di un tamponamento. I mezzi ingombravano quasi completamente la strada. Purtroppo Vittorio Tommasini non è riuscito a evitare il pullman di linea e l’impatto è stato terribile. E’ caduto rovinosamente a terra rimanendo esanime. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto è arrivata una ambulanza del 118. Ma per l’uomo non c’era più nulla da fare, in quanto probabilmente è deceduto sul colpo. Poco dopo in via Crocetta sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i due figli di Vittorio Tommasini, molto conosciuto a Gambettola con il nome di Rino. Nonostante la veneranda età di 86 anni l’uomo era in forma splendida e soprattutto era un grande appassionato di bicicletta. Come era solito fare, ieri mattina si era alzato di buon’ora, aveva inforcato la sua bicicletta e via per le colline del Rubicone che lui amava tanto. Ma purtroppo su quella strada, che aveva percorso centinaia di volte, ieri mattina ha trovato un ostacolo e la sua esistenza piena di vitalità è finita lì.

e. p.