Trasporto pubblico,. Unione capofila in Europa

L’Unione fa ancora più forza e fa da guida per 8 Paesi d’Europa, per un progetto messo in moto per sperimentare e organizzare nuovi servizi a favore dei cittadini, riguardo il servizio di trasporto pubblico nelle aree rurali. Si è tenuto a Ostrava (Repubblica Ceca) il primo meeting del progetto europeo Nutshell@CE, finanziato dal programma Interreg Central Europe, di cui l’Unione Comuni Valle Savio è capofila, progetto le cui attività dovranno essere svolte nel corso di tre anni. Il progetto, che ha un budget complessivo di 2.249.112,43 euro, di cui 244.502,20 euro per l’Unione, ha come tema il trasporto pubblico nelle aree rurali e vede il coinvolgimento di 12 partner provenienti da 8 Paesi (Italia, Austria, Germania, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca). "Grazie a questo progetto – commenta Giorgia Macrelli, assessora alle Politiche Europee – l’Unione Valle Savio si presenta in Europa come coordinatore di un percorso che, dal 1° maggio scorso fino alla primavera 2027, si articola in diverse azioni incentrate sulla mobilità leggera e sostenibile. L’Unione vuole rispondere alle criticità presenti nelle aree della Vallata. Per questo, le azioni del progetto si articolano nell’analizzare le abitudini dei cittadini dell’Unione rispetto alla mobilità, ottimizzare l’accessibilità in corrispondenza e intorno alle fermate dei trasporti pubblici locali, pianificare gli spostamenti degli utenti a livello locale". "Si tratta – sottolinea Monica Rossi, presidente dell’Unione –, del primo progetto europeo coordinato dal nostro Ente. E’ questa per noi una tappa importante a conferma delle politiche territoriali avviate dai sei Comuni tesa ad ampliare la rete di servizi per i cittadini".