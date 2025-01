Tre clandestini si nascondevano nell’hotel inagibile

La Polizia locale di Cesenatico ha scoperto e denunciato tre clandestini. È accaduto nei giorni scorsi, quando una pattuglia del Nucleo commerciale è intervenuta all’Hotel Orchidea nella zona di Valverde ed ha identificato tre giovani irregolari, di cui due marocchini e uno albanese.

In precedenza all’Hotel Orchidea i sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco e dell’Ausl avevano fatto emergere una grave situazione di incuria e insicurezza sotto il profilo dell’antincendio e della salubrità dei luoghi. Gli uffici comunali avevano già emesso un’ordinanza di inagibilità notificata a fine dicembre.

Il sopralluogo effettuato dai vigili ha permesso di identificare all’interno della struttura diciassette persone, tra cui i tre privi di documenti identificativi. Per questi sono state avviate le procedure di fotosegnalamento presso il Comando di Polizia locale di Cesena e gli agenti hanno anche denunciato il proprietario dell’immobile ed una donna che è l’amministratore unico della società che gestisce l’albergo, per inottemperanza all’ordinanza.

L’assessore Mauro Gasperini in una nota ringrazia gli agenti che garantiscono il controllo del territorio, mentre il comandante Alessio Rizzo sottolinea come l’attività svolta indichi una grande attenzione al tema della sicurezza e alla capacità di lavorare in sinergia dei diversi settori.

g.m.