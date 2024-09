"Troppe bande senza rispetto"

"Durante il periodo non scolastico molte bande di ragazzini e adolescenti si riversano in piazza della Libertà". Francesca Valzania di Audio Nova dice che è un piacere vedere i ragazzi che giocano all’aperto, però bisogna mantenere rispetto per la gente che lavora e per le altre persone che frequentano la piazza. Il punto davanti al nostro negozio agevola l’utilizzo degli skate, perché c’è un salto di due tre gradini e l’utilizzano come rampa di lancio, solo che qui non è possibile lavorare per le vibrazioni e il rumore. E poi la nostra vetrina viene presa come porta per giocare a calcio, e infatti ci sono tutti i segni lasciati dalle palle. Così non è possibile!"