"Tuteliamo insieme i disabili con il garante dei diritti"

Marco Casali, Marco Giangrandi ed Enrico Sirotti Gaudenzi, capigruppo consiliari di FdI, Cesena Siamo Noi e Lega, con azione congiunta hanno inviato una lettera a una trentina di associazioni di volontariato che operano nel settore della disabilità in cui informano che è stata lanciata l’idea di istituire un garante dei diritti delle persone con disabilità a Cesena.

"Il Garante- spiegano i mittenti – si porrebbe come punto di riferimento per le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità. Eserciterebbe inoltre le sue funzioni in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione nei confronti di tutto il territorio cittadino ed in particolare di tutti gli uffici dell’amministrazione comunale e delle sue articolazioni territoriali, degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dall’amministrazione comunale o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza, dei consorzi, società, a qualsiasi titolo partecipi, di tutte le forme associative".

Casali, Giangrandi e Sirotti Gaudenzi aggiungono che presenteranno una mozione consiliare per stimolare la giunta di Cesena alla costituzione di questa figura. "Vorremmo però condividere, in anteprima con voi – concludono Casali, Giangrandi e Sirotti Gaudenzi – i contenuti in un incontro, prima di passare alla stesura della mozione, che sarà aperta ad integrazione ed emendamenti, prima della auspicata unanimità dell’approvazione in consiglio comunale".

a.a.