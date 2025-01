Ufficializzati i finanziamenti. Nuovo Bufalini, passo avanti

Via Libera alle risorse dell’Inail per la costruzione del nuovo Bufalini (nella foto un rendering del nuovo complesso) ed altre strutture sanitarie regionali. Dopo la disponibilità ufficializzata dallo stesso istituto (ratificata nel settembre 2022 ma ferma per due anni in attesa del necessario decreto ministeriale) arriva anche la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In totale, per i cinque maxi interventi predisposti dalla Regione, ci sono 178 milioni di euro. Ma la fetta più consistente va all’Ausl Romagna per il Bufalini Due: 132 milioni e 200 mila euro che saranno impiegati per l’obiettivo specifico della realizzazione del Blocco 2 aree intensive.

Si tratta di un contributo sostanzioso al preventivo dei 305 milioni di euro che compongono ad oggi la cifra totale per realizzare la nuova struttura ospedaliera (la Regione ha più volte assicurato il finanziamento completo dell’opera da parte sua). Si parte dunque per mettere a gara il progetto esecutivo del nostro nuovo ospedale.

Le sfide che si presentano da qui al 2030, data aggiornata per la fine dei lavori, sono tante. Sarà impegnativa anche la fase delle gare d’appalto, che passerà attraverso un general contractor, presumibilmente un raggruppamento di imprese che, a sua volta, subappalterà ad altre.

La complessità dell’opera, dunque, potrebbe innescare problematiche varie ed è bene non affezionarsi troppo a quella data, negli anni continuamente prorogata. Ricordando che l’opera si estenderà su un’area di 18 ettari, con 75 mila metri quadri di interni e quasi 84 mila metri quadri di verde.

Gli altri investimenti che attendono i fondi Inail sono: 31 milioni e 300mila per il nuovo Materno pediatrico dell’ospedale di Ravenna; 10 milioni e 370mila euro per il Centro Paralimpico di Villanova d’Arda (Piacenza); 2,5 milioni per la Casa di accoglienza del Policlinico Sant’Orsola (Bologna); 1 milione e 470mila euro per il nuovo Ospedale di comunità nel Comune di Medolla (Modena).

"Con la pubblicazione in Gazzetta viene formalizzata l’assegnazione dei fondi richiesti dalla Regione per la realizzazione di opere di straordinaria importanza per il nostro territorio" commentano il presidente della Regione Michele de Pascale e l’assessore alle Politiche per la Salute Massimo Fabi.