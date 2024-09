Un giorno in volo, Fly Therapy abbatte le barriere

Il 31 agosto si è svolta una giornata speciale, dedicata al volo e alla libertà, con l’obiettivo di abbattere le barriere architettoniche. L’iniziativa Fly Therapy, di Elvis Bianchi, presidente del Lions Club del Rubicone e pilota comandante, con l’aeroclub Francesco Baracca di Lugo, ha dato a oltre 49 persone con disabilità fisiche e psichiche la possibilità di vivere un’esperienza unica e straordinaria sulla pista dell’aeroporto di Lugo. Elvis Bianchi ha manifestato grande soddisfazione per la riuscita dell’evento: "Ho fortemente voluto questo service dopo aver partecipato a un’iniziativa simile organizzata dai nostri amici di Sansepolcro. Per chi vive con una disabilità, volare, anche solo su un aereo di linea, può essere un’impresa davvero difficile. Per questo, abbiamo voluto offrire a queste persone l’emozione del volo, un’esperienza che ha regalato loro sensazioni indescrivibili". Poi il presidente Elvis Bianchi ha proseguito: "Tuttavia chi ha beneficiato maggiormente da questa giornata siamo stati noi. L’emozione di vedere questi ragazzi volare e vivere un’esperienza così unica ha superato persino la loro. Al termine del volo, Checco ha riassunto perfettamente la giornata dicendo: È stata un’esperienza meravigliosa, potersi staccare da terra e volare senza limiti. E, colmo di emozione, ha baciato Eleonora, la sua ragazza, suggellando così un momento indimenticabile".

e. p.