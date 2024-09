Un ’Settembre di libri’ nelle piazze di Savignano

A Savignano sul Rubicone la Biblioteca Gastronomica, insieme a Libreria Holt, Ossteria! e Natura Magica aps organizzano la quinta edizione di "Settembre di libri/Incontri con gli autori", rassegna che ha portato in città, tra gli altri, Francesco Zani, Franco Faggiani, Gabrielle Dal Lago, Aurora Tamigio, Gianfranco Miro Gori. E’ la volta di tre autori romagnoli ma di fama ormai nazionale. Avrebbe dovuto aprire gli incontri domani Michele Marziani, ma l’appuntamento è stato rinviato perchè lo scrittore riminese, ormai trapiantato sulle Alpi piemontesi, è stato contagiato dal Covid. Marziani presenterà l’opera più recente, "Dove dormi la notte, un racconto di Resistenza, pesca e socialismo", Monterosa Edizioni. Mercoledì 25 settembre, alle 20,45, sarà la volta del ravennate Eraldo Baldini, che presenta in anteprima "Transatlantica (Romagna & America)", a cura di Eraldo Baldini e Alberto Pagani, Società Editrice Il Ponte Vecchio, settembre 2024. Domenica 6 ottobre alle 15.30, toccherà invece al casolano Cristiano Cavina parlare di "L’ananas no", Bompiani editore. Ospite dell’evento speciale "La Cucina dei Libri/Le Parole per La Cucina". Gli incontri sono organizzati con il patrocinio e il contributo del Comune di Savignano sul Rubicone, i Commercianti e Operatori Centro Storico, RomagnaBanca Credito Cooperativo e avranno luogo a Savignano sul Rubicone presso la Biblioteca Gastronomica in corso Vendemini 30e, in caso di maltempo nella Sala Galeffi al secondo piano del Palazzo Comunale in piazza Borghesi. Ingresso libero, consigliata la prenotazione. Info: 320-0404136 info@ilgiardinodeifrati.it

Ermanno Pasolini