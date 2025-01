Un tuffo nella storia della città. Sette giornate di racconti inediti

"La storia di Cesena sarà raccontata attraverso bizzarri aneddoti, episodi sconosciuti e protagonisti valorosi". L’assessore alla cultura Camillo Acerbi anticipa i sette appuntamenti della rassegna ‘Sette giornate particolari nella storia di Cesena’. "Dopo il successo registrato lo scorso anno – spiega Acerbi – torna la rassegna a cura dell’esperto di storia locale Franco Spazzoli e organizzata con il contributo di Auser Cesena e il patrocinio dell’Amministrazione comunale. L’iniziativa nasce con lo scopo di divulgare la conoscenza della storia di Cesena attraverso una narrazione incentrata su alcune delle giornate più significative, accompagnata dalla proiezione di immagini". Viene riconfermata anche la scelta del pomeriggio del lunedì per gli appuntamenti.

"La storia di Cesena è molto più interessante di quanto comunemente si creda – spiega il professore Franco Spazzoli –. È una lunga storia fatta di eventi e personaggi straordinari: dai Malatesta a Leonardo, da Cesare a Lucrezia Borgia, a Giacomo Casanova, a Renato Serra, dai papi agli avversari del potere temporale della Chiesa ed è ricca di edifici di grande bellezza: la Rocca, la Biblioteca Malatestiana, il Duomo, la Basilica del Monte, la Fontana Masini, il Ponte Vecchio". Tutti gli appuntamenti si terranno nell’aula magna della biblioteca Malatestiana. La partecipazione è libera, senza prenotazione.

Il primo appuntamento è lunedì 27 gennaio alle 17, con ‘17 dicembre 1943 - L’inizio delle deportazioni di Ebrei cesenati’. In occasione della Giornata della Memoria, verranno raccontate le vicende degli Ebrei cesenati. Il secondo appuntamento è in programma per lunedì 10 febbraio, alle 17: ‘11 gennaio 49 a.C. - Alea iacta est… Cesare a Cesena?’. Cesena ebbe un ruolo in quella fatidica notte che cambiò i destini di Roma? Presumibilmente ebbe un ruolo attivamente passivo, lasciando che Cesare arrivasse e superasse il Rubicone in armi. Lunedì 24 febbraio, stessa ora, sarà la volta dell’incontro incentrato sul 22 marzo 1408 con al centro Andrea Malatesta. Il 10 marzo, alle 17, la rassegna proseguirà con l’incontro: ‘1° agosto 1453 - Nasce Giuliano Fantaguzzi, cronista d’eccezione’. E ancora, il 24 marzo, ‘14 luglio 1495 - La strage nella chiesa di San Francesco’. Gli ultimi due incontri sono in programma per il 7 e il 14 aprile, sempre alle 17: ‘5 febbraio 1797 - Napoleone porta la Rivoluzione’, e ‘4 dicembre 1848 - Garibaldi a Cesena’.