Una nuova rotatoria a Valverde-Villamarina

Martedì sera, all’assemblea del quartiere Valverde-Villamarina, è stato presentato il progetto della nuova rotatoria tra la strada provinciale 98 e la via Fiorentina. Davanti ad una nutrita platea, nella sala del polo scolastico di Villamarina, la giunta comunale, l’ingegnere progettista Christian Zamagni e l’ingegnere Barbara Zignani responsabile dei lavori pubblici, hanno presentato un piano da mezzo milione di euro (la spesa prevista esattamente è di 490mila euro), finanziato per metà dal Comune e metà dalla Provincia di Forlì-Cesena. L’intersezione tra la via Fiorentina e la strada provinciale è spesso un luogo dove si registrano incidenti e si vuole realizzare una nuova rotatoria per ridurre la velocità su questo tratto di strada e garantire più sicurezza nell’attraversamento della via Fossa per automobilisti e cicloturisti che la utilizzano spesso.

Contestualmente verranno installati nuovi lampioni e una segnaletica per migliorare la percezione dei conducenti, eliminando tutte le zone d’ombra. La rotatoria avrà un diametro di 10 metri ed è progettata al centro dell’intersezione dei due assi stradali; una scelta motivata da più fattori, in primis ridurre i pericoli, ma anche minimizzare gli espropri di terreno ai privati confinanti. Con la realizzazione della rotatoria sarà anche necessario adeguare la sezione idraulica dello scolo tombinato consorziale Fiorentina che attraversa via Fossa, che attualmente ha un diametro di un metro e sarà sostituito da uno scatolare di 2 metri per 1 metro e 50 centimetri, migliorando così il deflusso delle acque come richiesto dal Consorzio di Bonifica.

Il sindaco Matteo Gozzoli commenta così il progetto: "La rotatoria rientra tra i nostri obbiettivi di mandato e nel bilancio 2025 sarà finanziata con una quota di 250mila euro da parte del Comune e 250mila messi a disposizione della Provincia di Forlì-Cesena. In questo modo nel 2025 potremo far partire il cantiere, con la previsione di ultimare in lavori entro 150 giorni. Insieme alla Provincia discuteremo le tempistiche per la gara d’appalto e l’esecuzione delle opere, che sono fondamentali per mettere in sicurezza un incrocio pericoloso, realizzando un progetto richiesto da diversi anni dai residenti".

Nel corso della serata si è parlato anche di quelli che sono i prossimi interventi previsti per la zona di Villamarina e Valverde e si è fatto il punto sui recenti problemi collegati all’alluvione del 19 ottobre.

Giacomo Mascellani