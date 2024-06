Una poltrona per tre a Bagno. A Mercato duello al femminile

Lungo la valle del Savio, per le consultazioni amministrative di oggi e domani, sono due i Comuni che, oltre che per le europee, andranno al voto anche per le amministrative: Bagno di Romagna e Mercato Saraceno. Tre i candidati sindaco nel comune termale in lizza per succedere a Marco Baccini. La Lista civica "Insieme per Bagno di Romagna" (si ispira ai valori del centrosinistra) ha candidato sindaco Enzo Montalti, 69 anni, generale dell’aeronautica in pensione. La lista "Visione Comune", definita dai promotori puramente civica, con candidato sindaco Enrico Spighi, 42 anni, imprenditore nel settore turismo e trasporto di persone e vicesindaco della giunta uscente. La lista civica (col sostegno del centrodestra) "Andare Oltre" ha candidato sindaco Olinto Bergamaschi, 69, ingegnere nucleare, è stato dirigente di multinazionali con vari incarichi in Italia e all’estero.

A Mercato Saraceno si presentano al voto due liste. Quella di "Semplicemente Mercato Saraceno", una lista che ha coinvolto l’area di centrosinistra locale e gruppi di cittadinanza attiva. Candidato a primo cittadino è la sindaca uscente Monica Rossi, classe 1956, già insegnante di scuola media superiore, che dopo due mandati amministrativi consecutivi, ora, per legge, può candidarsi anche per il terzo. La lista civica "Per Mercato Saraceno", che ha il sostegno dell’intero centrodestra, ha candidato sindaco Ombretta Farneti, 58 anni, consigliere comunale uscente di opposizione, imprenditrice agricola e della ristorazione.

Gilberto Mosconi