Venerdì tra musica e animazione: "Una tradizione vincente per mantenere vivo il centro"

Tornano nel centro di Cesena i venerdì di luglio che per quattro settimane, dalle 20 a mezzanotte, animeranno le vie e le piazze del centro storico coinvolgendo le attivita commerciali e proponendo una ricca e variegata serie di animazioni.

"I venerdì di luglio – spiega l’assessora comunale Francesca Lucchi – sono una tradizione della città con lo scopo di mantenere vivo il centro durante l’estate e un occasione di incontro per i cittadini, i visitatori e i pubblici esercenti. Il programma di questa estate è ampio e variegato".

Si comincia venerdì 5 luglio con la Notte rosa dei bambini. Una serata dedicata completamente ai più piccoli e programmata in occasione della Notte Rosa. Le attività saranno proposte in piazza Amendola dove ci sarà Festival Musicale con l’esibizione di talenti emergenti del panorama cesenate; Corso Mazzini e Piazza Giovanni Paolo II con i Giochi di una volta in legno per bambini e famiglie; in piazza della Libertà invece saranno collocati scivoli gonfiabili gratuiti e palloncini rosa.

La centralissima piazza del Popolo ospiterà il Billo Circus con due spettacoli in programma alle ore 20.45 e ore 21.45.

Il secondo appuntamento è per venerdì 12 luglio con "100% Made Romagna Wine". Due grandi eccellenze di Cesena (e della Romagna) si riuniranno in una serata che coinvolgerà tutto il centro storico grazie alla partecipazione di 100 cantine vitivinicole del territorio. Anche in questo caso tutte le piazze del centro saranno coinvolte: in piazza del Popolo si terrà il torneo di Bridge con più di 40 tavoli di gioco; in Corso Mazzini, piazza Giovanni Paolo II, via Zeffirino Re degustazione di vino con la partecipazione di circa 100 cantine vitivinicole del territorio.

Musica, danze e divertimento in programma per venerdì 19 luglio nell’ambito dell’iniziativa "Balla che ti passa" con esibizioni ed animazione a cura delle scuole di ballo del territorio. Le piazze del centro si trasformeranno in palcoscenici dove l’arte del ballo sarà assoluta protagonista.

L’ultima serata della manifestazione estiva cesenate è in programma venerdì 26 luglio dove sarà proposta l’iniziativa "C’è sport e…sport!". Le associazioni sportive del territorio saranno a disposizione per presentarsi e per consentire ai presenti e appassionati di provare le attività proposte. Protagonisti della serata conclusiva della kermesse in centro saranno anche due grandi Club della zona: "Vespa club" di Cesena e "Scuderia Ferrari Club" di Forlimpopoli.

La programmazione è stata proposta da Activa Advertising srl e condivisa con l’Amministrazione e le associazioni di categoria aderenti al tavolo "InCesena".

Annamaria Senni