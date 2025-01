Ventiquattro nuovi nati. Il ‘benvenuto ai bebè’

Ieri, a Palazzo Pesarini di San Piero, felice mattinata per celebrare il "Benvenuto ai Bebè" da parte dell’amministrazione comunale di Bagno di Romagna. "Nel 2024 abbiamo avuto la gioia di accogliere 24 nuovi nati, 10 femmine e 14 maschietti, ai quali abbiamo donato un piccolo presente, preparato dall’Agenzia per la Famiglia rappresentata da Carolina Travanti – dicono il sindaco Enrico Spighi e l’assessora alla Crescita educativa e all’Armonia sociale Carla Para –. Il baby kit è stato realizzato col supporto del Centro di aiuto alla vita e della parafarmacia del dottor Gardini di Mercato Saraceno, mentre le borse di juta, che lo contengono, sono state disegnate dalla cooperativa sociale Cils di Cesena".

"E’ stata una giornata dal forte valore sociale e comunitario – sottolineano Spighi e Para –. Vedere la sala consiliare riempirsi di nuove vite ci ha trasmesso fiducia e motivazione nel continuare a sostenere le famiglie come fulcro della nostra comunità. Ricordiamo a tutte le giovani famiglie che, oltre al bollino rosa per il parcheggio auto e all’accesso all’asilo nido, già a partire dal nono mese di vita, a breve sarà possibile iscriversi a La Vantaggiosa Baby, un’iniziativa che rilancerà il bonus bebè come strumento di sostegno alla famiglia e all’economia locale, attraverso il nostro sistema di cashback".

"Per chi non ha potuto partecipare alla consegna di sabato mattina – informano a conclusione il sindaco Spighi e l’assessora Para –, sarà possibile ritirare il pacchetto nei prossimi giorni presso l’Ufficio Scuola, facendo riferimento alla dottoressa Laura Cangini". gi. mo.