Via alle lezioni nel cantiere. All’istituto Pascal continuano i lavori di messa in sicurezza

Alla ripartenza del nuovo anno scolastico è l’ltt Pascal l’istituto superiore che continua ad essere un cantiere aperto con gli studenti che in buona parte trovano accoglienza presso le aule della media Plauto. I lavori strutturali, che erano divenuti indifferibili, sono in corso già da vari anni. Il 30 settembre, intanto, verrà resa disponibile la palestra, dopo diversi anni in cui non è stata possibile utilizzarla. Dall’altra parte proseguono i lavori per il miglioramento sismico dell’edificio consegnati a novembre 2023 con durata superiore a due anni. La spesa totale dell’intervento è di 5.270.000 euro, finanziati per 5.089.290 euro con fondi Pnrr e per 180.710 con fondi provinciali.

I lavori comprendono il rinforzo della struttura portante e l’eliminazione delle vulnerabilità del corpo principale della scuola. Gli interventi riguardano principalmente il rinforzo delle pareti portanti nelle murature interne in modo da non modificare la geometria e le finiture dei prospetti dell’edificio, il rinforzo del telaio, dei solai e la messa in sicurezza dei vari corpi del complesso risalente al 1911. "L’obiettivo importante che ci siamo posti con quei lavori è restituire il Pascal alla scuola – sottolinea Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e presidente della Provincia - considerando anche che da vari anni quegli spazi non sono utilizzabili. Contestualmente alla gara del Pascal, l’intervento è più ampio nel polo scolastico superiore di piazzale Macrelli-via Plauto con l’adeguamento sismico dell’edificio e della palestra dell’ Itt Pascal e i lavori di manutenzione dell’intero tetto dell’Ite Serra e dell’istituto tecnico Da Vinci. Più di sette milioni di euro investiti sulle scuole di quell’area per rendere gli edifici più sicuri".

Intanto la Provincia sottolinea la realizzazione della nuova palazzina costruita all’interno del Campus del Garibaldi/Da Vinci in via Savio. Si tratta della prima

opera di nuova costruzione che la Provincia realizza dal 2008 ad oggi. L’istituto ‘Garibaldi/Da Vinci’ potrà contare sulla disponibilità di 15 nuovi ambienti.

L’inaugurazione dei nuovi locali di via Savio renderà disponibili 8 spazi didattici, 2 spazi tecnici

e relativi servizi del terzo piano dell’Istituto Serra, al momento utilizzate dal percorso di studi

dell’Istituto tecnico Costruzione Ambiente e Territorio, che verranno assegnate all’Istituto

Versari Macrelli.