Vincono Mercatelli e Zenobi

Nella settima tappa di Adriatic Series, il triathlon sprint di San Mauro Mare, tra le donne ha difeso il titolo di campionessa in carica Asia Mercatelli, mentre nella gara maschile è arrivato il primo successo per Elia Zenobi. La tappa romagnola di San Mauro Mare si è confermata divertente ed emozionante, offrendo gare tirate fino all’ultimo per la vittoria finale e la possibilità, per tutti i 200 partecipanti, di godersi una bellissima giornata di sport. Nella gara femminile, dopo i 750 metri in mare su giro unico, la prima ad uscire dall’acqua è stata la campionessa in carica, Asia Mercatelli, favorita numero 1 per la vittoria finale. Alle sue spalle, Alessia Righetti, leader del rank Adriatic Series, ed Elisa Monacchini che nei 20 chilometri di bici sono riuscite a rientrare sulla battistrada, arrivando insieme al secondo cambio. All’uscita dalla seconda transizione, Mercatelli è riuscita subito ad avvantaggiarsi scappando via in solitaria, con 2^ Righetti e più staccata Monacchini. Nei 3 giri di corsa, per un totale di 5 chilometri, Righetti è riuscita a rimanere vicina a Mercatelli, cercando anche nel finale la rimonta, ma Mercatelli ha mantenuto un vantaggio di sicurezza che le ha permesso di vincere a braccia alzate. Tra gli uomini, lo Junior Giovanni Aruffo ha fatto la differenza nel nuoto, con Elia Zenobi e Alessandro Terranova come primi inseguitori. Lo svolgimento della gara è stato simile a quello femminile, con i tre che sono arrivati insieme in T2 e Aruffo subito arrembante nella corsa. Zenobi, chilometro dopo chilometro è riuscito a ricucire il gap dal battistrada, passare in testa e andare a vincere con 22’’ di vantaggio su Aruffo e più di 1’ su Terranova. Bellissima la festa della finish line che ha visto gli atleti dare tutto dal primo all’ultimo metro anche per la lotta per i podi Age Group e per conquistare importanti punti per il rank Adriatic Series. La festa è proseguita poi all’Arena Arcobaleno dove si è svolto il pasta party e a seguire la ricca cerimonia di premiazioni, con il coinvolgimento anche dell’ex ciclista pro Alessandro Malaguti e per celebrare i nuovi leader del rank Adriatic Series che come di consueto hanno ricevuto i pettorali d’oro. Quella di San Mauro Mare era la settima e penultima tappa di Adriatic Series, il circuito targato Flipper Triathlon che si concluderà il prossimo 13 ottobre con la Grand Final di San Benedetto del Tronto.

Ermanno Pasolini