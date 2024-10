Vincono un milione al gioco. Ma percepivano il reddito di cittadinanza: denunciati

La vincita al gioco di quasi un milione di euro non gli era bastata, avevano anche richiesto e percepito il reddito di cittadinanza. Un uomo di 62 anni di Bagno di Romagna e una donna di Cesena di 51 anni sono stati denunciati dalla guardia di finanza di Forlì-Cesena per indebita fruizione del reddito di cittadinanza. I due individui non si conoscevano tra loro. Hanno percepito il reddito di cittadinanza per un ammontare complessivo di oltre 41mila euro, pur avendo ottenuto guadagni importanti derivanti dal gioco online. La 51enne aveva fatto una vincita secca di 475mila euro e, nonostante questo, aveva percepito un assegno di cittadinanza di 5.000 euro. Il 62enne di Bagno di Romagna aveva realizzato più vincite per un totale di 500mila euro e aveva richiesto e ottenuto diversi assegni di cittadinanza per un totale di 36mila euro.

Gli accertamenti sui due giocatori sono stati svolti dai militari del gruppo di Cesena a seguito della ricezione di una segnalazione di operazioni sospette sull’accredito, sui conti correnti loro intestati, dei rilevanti importi provenienti da conti di gioco online per complessivi 975mila euro. I finanzieri hanno scoperto l’illecito analizzando i conti di gioco aperti a seguito della stipula di un contratto tra i due e il concessionario. L’esame delle corrispondenti giocate e movimentazioni effettuate nel tempo, ha consentito ai finanzieri di rilevare che i due giocatori non avevano indicato nella dichiarazione sostitutiva unica i redditi derivanti dalle vincite, fornendo così informazioni non veritiere sulla propria posizione reddituale. Le vincite sono state riscosse nello stesso periodo in cui il 62enne e la 51enne percepivano anche il reddito di cittadinanza.

Nei primi nove mesi del 2024, sono 25 le persone individuate dalle fiamme gialle di Forlì-Cesena, sospettate di aver percepito illecitamente il reddito di cittadinanza per un ammontare complessivo di 260mila euro. Tra questi vi erano anche persone prive di residenza o persone con altre fonti reddituali o possessori di immobili, si tratta di condizioni che non danno diritto al reddito di cittadinanza. Tutti quanti sono stati denunciati alla procura di Forlì per le violazioni penali di indebita fruizione del reddito di cittadinanza e sono stati segnalati all’Inps per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Annamaria Senni