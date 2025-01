Vinti 50mila euro al Lotto. Il volo della Dea Bendata questa volta ha fatto tappa a Savignano, in pieno centro storico, alla tabaccheria Alessandrini in via Cesare Battisti, 5. La vincita è stata realizzata con una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Venezia nell’estrazione di venerdì 24 gennaio. I titolari della tabaccheria sono Cristina Alessandrini e Cristian Gessi che dicono: "Non sappiamo chi è la persona fortunata. Abbiamo aperto la tabaccheria nel 2011 e questa è stata la seconda vincita consistente dopo quella della lotteria Italia di 20mila euro di qualche anno fa". A Savignano il colpaccio resta comunque quello del 19 maggio 2008 nella tabaccheria del Romagna Shopping Valley a Capanni, quando c’era la vecchia gestione di Manuela Rinaldi, del marito Mario Maggioli e dei figli Luca e Filippo, con gli oltre 71 milioni di euro vinti al Superenalotto.