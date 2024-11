Violenza contro le donne, Red Friday a Savignano

I commercianti di Savignano tornano a unirsi per un messaggio e un gesto concreto contro la violenza sulle donne. Da lunedì 25 a sabato 30 novembre, in concomitanza con la settimana del Black Friday e nella ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, l’associazione Cocs e i commercianti di Savignano ripropongono il Red Friday, per la prima volta anche con l’associazione Made in San Mauro Pascoli, che riunisce le attività commerciali e artigianali di San Mauro Pascoli. Il progetto impegna circa 50 bar, ristoranti, esercizi e attività commerciali e artigianali, a destinare in beneficenza una parte del ricavato realizzato nella settimana dal 25 al 30 novembre 2024. Il raccolto della settimana del Red Friday sarà devoluto allo sportello antiviolenza Alba dell’Unione Rubicone e Mare, e all’associazione Voce Amaranto, volte a promuovere il tema delle pari opportunità, a prevenire e contrastare i fenomeni di emarginazione sociale, di discriminazione sociale e di violenza sulle donne. Presenti i sindaci di Savignano Nicola Dellapasqua e di San Mauro Moris Guidi, con diversi assessore. Dicono le operatrici dello sportello Alba Elisa Fabbri ed Elisa Ottaviani: "Siamo davvero felici che questa iniziativa, lanciata dal negozio Posta di Savignano sul Rubicone, stia prendendo piede. Lo scorso anno sono stati raccolti quasi 5.000 euro".