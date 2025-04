Voglia d’estate in riviera: "Aspettiamo tanti turisti"

Molte strutture ricettive a Cesenatico fanno il pieno di turisti per il ponte del 25 aprile e anche gli stabilimenti balneari iniziano la stagione 2025, anche se le previsioni meteo tendenti all’instabilità appaiono poco incoraggianti. Riccardo Vernocchi dell’Hotel Miramare e del New Bristol Hotel, vede nei ponti di primavera una grande opportunità: "Abbiamo prenotazioni per la festività, ma ci sono anche famiglie e coppie che hanno deciso di prendere alcuni giorni di ferie da attaccare al ponte, per poter trascorrere delle vacanze di una settimana e anche di più. In questo periodo ospitiamo gruppi di sportivi provenienti dalla Germania e dalla Svizzera, che partecipano a stage e tornei di beach volley. Grazie ai turisti stranieri abbiamo esaurito le camere di entrambi gli alberghi".

Terzo Martinetti al Cesenatico Camping Village ospita una clientela molto variegata: "Ospitiamo turisti provenienti da diverse province del centro e nord Italia, ma abbiamo anche delle famiglie e delle comitive di stranieri provenienti da paesi di lingua tedesca, quindi Germania, Austria e Svizzera; inoltre il rapporto con due tour operator storici, ha portato un gruppo consistente dalla Polonia e uno dalla Repubblica Ceca. Uno dei problemi che stiamo vivendo in questo periodo riguarda il meteo terrorismo, perchè nelle previsioni commettono spesso grossi errori. Noi siamo soddisfatti, perchè abbiamo esaurito tutte le piazzole dei camper, mentre ci sono ancora alcune case mobili disponibili". Michael Nardi del Bagno Cala Romeo vede il bicchiere mezzo pieno: "Le nostre attività sono strettamente legate al bel tempo e al sole, per questo siamo stati penalizzati a Pasqua e rischiamo di esserlo anche per il ponte del 25 aprile. Il nostro auspicio è che si sbaglino ancora nelle previsioni e soprattutto che smettano di essere così negativi. Nonostante questo problema, siamo partiti bene, con tanti turisti e bella gente; c’è l’energia giusta e in maggio installeremo gli ombrelloni".

Arturo Simoncelli dello storico ristorante La Baia sul molo di Levante di Cesenatico è molto soddisfatto: "Riceviamo molte prenotazioni a pranzo sia di turisti che di romagnoli provenienti dall’entroterra e dalle città vicine. Rispetto agli anni passati, è un ponte del 25 aprile con più presenze; a questo punto speriamo che le condizioni meteo siano favorevoli, per poter ospitare al meglio tutti coloro che scelgono Cesenatico per gustare dei buoni piatti di pesce fresco".

Giacomo Mascellani