Voglia di vacanza. Prenotazioni in anticipo e mete più accessibili. Così cambiano i viaggi

Non più mete da sogno, ma destinazioni di viaggio più accessibili e ampio preavviso nelle prenotazioni. È cambiato il modo di viaggiare dei cesenati. Dopo un’ondata di euforia, in seguito al Covid, in cui in tanti non vedevano l’ora di tornare a viaggiare, si è cambiato il modo di prenotare la vacanza: c’è la tendenza a prenotare con largo anticipo per risparmiare quanto possibile e pianificare il viaggio con cura. Caro prezzi, bollette alle stelle, inflazione, bassi stipendi, mutui, affitti e lavori precari sono tutti elementi che vanno ad influenzare le decisioni dei cesenati di partire per le vacanze. Eppure, alle vacanze non si rinuncia, anche se un occhio all’offerta e al risparmio non manca mai.

"Le mete intramontabili per questo periodo dell’anno sono le Maldive, Capo Verde, Zanzibar, Kenia, Vietnam e Tailandia – spiega Annalisa Guidi titolare dell’agenzia Marimba Viaggi a Cesenatico assieme a Daniela Brasini – poi noi lavoriamo anche molto con i viaggi di gruppo, sia a lungo raggio che a corto raggio". Per chi vuole risparmiare in agenzia si trovano anche mini pacchetti con mete da due o tre giorni, accessibili alla maggior parte dei portafogli. "Raccogliamo anche un bacino di persone con un ventaglio di viaggi che va dal viaggio individuale al viaggio di gruppo, richiestissimo dopo il Covid – prosegue Annalisa Guidi –. Le persone che prima del Covid si arrangiavano con la biglietteria aerea e prenotavano da soli, ora si sentono più sicuri a prenotare la biglietteria aerea in agenzia. Dopo il Covid la gente è ritornata a viaggiare. In questo periodo c’è una buona richiesta di viaggi, mentre in primavera c’è un leggero calo. Mediamente una persona fa un viaggio solo all’anno. Il viaggio medio è sulle sette notti, ma c’è da dire che i costi dei viaggi dopo il Covid sono aumentati, per cui la famiglia con bambini, soprattutto per le mete estive, cerca di risparmiare un po’. Così come sono aumentate le strutture alberghiere e le tasse di soggiorno, sono aumentati anche i costi dei biglietti aerei. La strategia migliore, per risparmiare è prenotare con largo anticipo il volo, anche sei o nove mesi prima. C’è stato un picco l’anno scorso dei costi degli aerei e ora si è stabilizzato. Il last minute non è più conveniente: se prenoti il volo all’ultimo minuto, trovi dei prezzi astronomici".

Per paura dei costi delle agenzie, tanti viaggiatori organizzano tutto da soli, ma vanno incontro a spiacevoli sorprese. "Il nostro lavoro consiste anche nel garantire che i clienti conoscano i loro diritti – spiega Annalisa Guidi dell’agenzia Marimba Viaggi di Cesenatico – specialmente quando si tratta di affrontare disguidi che possono verificarsi con le compagnie aeree o le strutture in loco". Specialmente sul web spuntano offerte di tutti i tipi e così aumenta la probabilità di incappare in delle truffe che rischiano di rovinare la vacanza. Spesso il rischio è che dietro a certi annunci appetibili ci siano case fantasma o alberghi che non rispecchiano le caratteristiche descritte.