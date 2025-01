"Ztl in centro, ’guerra santa’ contro residenti e negozianti"

Il nuovo disciplinare della ZTL fa discutere ma la giunta Lattuca non si confronta. Cittadini e commercianti si rassegnano, forse non conoscono ancora le novità o non se ne rendono conto. Le associazioni di categoria tacciono.

Ad affermarlo è Enrico Sirotti Gaudenzi, consigliere comunale della Lega che ha rivolto un’interpellanza sul tema. "Lo abbiamo già evidenziato – aggiunge –: Cesena è una città silente, ormai assuefatta ai diktat di un’amministrazione monolitica e irremovibile. C’è invece molto da capire. Per questo ho presentato un’interrogazione. L’iniziativa della Giunta, infatti, ha tutti i connotati di un ulteriore capitolo della ‘guerra santa’ sferrata da tempo ai residenti del centro storico, la maggioranza ‘senza garage’, che, a quanto pare, avranno sempre meno possibilità di trovare un posto auto in quest’area e che dovranno sborsare una ‘tassa’ incrementata di 30 euro da 90 a 120, per potersi avvicinare a casa propria, magari solo per scaricare la spesa. Difficoltà e disagi sono innumerevoli e lo saranno sempre più: lo sanno residenti, commercianti e artigiani."