Le Blade di Casadei finiscono su Vogue "Adesso rilancio le borse"

Cesena, 2 settembre 2023 – Tutto il mondo ne ha parlato, nei giorni scorsi, poiché tutto il mondo, probabilmente, custodiva un ricordo di quella copertina in bianco e nero, risalente a gennaio 1990 e simbolo di un’epoca: raffigurava Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista, Tatjana Patitz e Cindy Crawford, fotografate insieme da Peter Lindberg. Più di 30 anni dopo, il magazine Vogue fa rivivere, nell’uscita di settembre, quella copertina, con le stesse superstar della passerella, ora splendide donne sulla cinquantina.

All’appello manca solo Tatjana Patitz, recentemente morta di cancro. Non tutti sanno, però, che ci sarà anche un po’ di San Mauro, sia nella cover che nel servizio fotografico all’interno della rivista: in una delle immagini, postata anche da Cindy Crawford sul suo profilo Instagram, la top model indossa un paio di ‘Blade’, modello di punta del brand Casadei. A raccontarlo, con orgoglio, è la stessa Arianna, figlia di Cesare e direttore generale del calzaturificio dallo scorso gennaio.

"Non c’era modo migliore per celebrare il decimo compleanno del nostro stiletto iconico – commenta -. A distanza di dieci anni, ‘Blade’ è ancora il nostro marchio di fabbrica, una sfida vinta sia dal punto di vista estetico che di successo sul mercato". Il mantra che Arianna ama ripetere è: "guardiamo indietro per guardare avanti". L’esempio da seguire è quello dei nonni, Quinto e Flora Casadei: "con uno spirito da veri pionieri – ricorda – cominciarono a realizzare i sandali da vendere ai turisti tedeschi in Riviera, nel secondo dopoguerra, e da allora non si sono più fermati".

E, a proposito dei numeri positivi, sciorinati dall’ultimo rapporto export di Intesa San Paolo, sottolinea: "Negli anni Sessanta i collegamenti aerei non erano così semplici come ora, eppure i nonni si recavano spesso in Germania, per incontrare i clienti e partecipare alle fiere campionarie. Oggi i canali di comunicazione sono infiniti, eppure io sono andata personalmente in Medio Oriente, nelle scorse settimane, per stringere nuovi contatti e consolidare la nostra presenza in mercati strategici". Uno dei progetti in cui l’ad di Casadei è attualmente impegnata è il rilancio delle borse: un’avventura iniziata quest’estate, a Ibiza, con la creazione di una borsa da spiaggia sostenibile in collaborazione con il marchio Agora, realizzata interamente con materiali riciclati.