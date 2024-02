La strategia di Credit Agricole: "Crediamo nell’economia romagnola"

Cesena, 23 febbraio 2024 – “Siamo la più grande banca del territorio al mondo e i nostri valori provengono dalla nostra origine cooperativa con 10 milioni di soci". Le parole di Giampiero Maioli, amministratore delegato di Credit Agricole Italia, sono significative in occasione della visita agli stabilimenti di Orogel e abbracciano tutta la Romagna dove la banca ha rilevato l’eredità della Cassa di Risparmio di Cesena e della Cassa di Risparmio di Rimini.

Maioli vuole evidentemente ribadire l’attenzione e il legame col territorio: "Credit Agricole Italia prosegue nel suo impegno costante a sostegno della Romagna. La nostra attenzione è rivolta alle famiglie e alle imprese, che abbiamo recentemente supportato in occasione del maltempo che si è abbattuto nel 2023 nonché con le numerose iniziative di questi ultimi anni al fianco delle Fondazioni. Il nostro obiettivo è quello di continuare a valorizzare le eccellenze di questo magnifico territorio promuovendo iniziative che ne possano far emergere tutte le potenzialità".

La partnership tra Orogel e Credit Agricole non è solo relativa al recente finanziamento di 15 milioni di euro che consentirà al colosso ortofrutticolo cesenate di crescere ulteriormente. "All’azienda e al presidente Bruno Piraccini - dice ancora Maioli – ci legano i valori condivisi di una politica di sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente". Il tema della transizione ecologica e della sfida per una risposta adeguata al cambiamento climatico è cruciale per l’a.d. di Credit Agricole ed è in piena consonanza con le convinzioni di Piraccini. Che a sua volta punta l’attenzione sull’aspetto umano, a partire dalla soluzione del problema della carenza di manodopera per le aziende con la richiesta di progetti di accoglienza, integrazione e formazione per lavoratori immigrati.

Da Cesena infine Credit Agricole lancia il progetto ‘Romagna Marche Crea Impresa’, promosso dal Comitato Territoriale Romagna Marche che attraverso gli imprenditori locali è il ‘sensore’ del gruppo sulle esigenze del territorio. Nell’ambito di questo progetto gli imprenditori romagnoli incontreranno un gruppo di startup operanti, in particolare, nei settori dell’agroalimentare, del manifatturiero e del digitale. Un interscambio di idee e possibilità di partnership e investimenti finalizzati all’innovazione e alla crescita sostenibile.