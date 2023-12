Il bilancio di fine anno del sindaco di Cesena: "Il rimpianto? I campanili non usati"

Cesena, 30 dicembre 2023 – Bilanci, progetti, rimpianti (uno di numero) nel tradizionale consuntivo di fine anno (ultimo di legislatura) di un sindaco Enzo Lattuca a ruota libera che solo per comodità di lettura ordiniamo in capitoletti.

L’anno dell’alluvione . "La ricostruzione? Sono passati sei mesi e non è stato fatto poco, ma neanche abbastanza. I ritardi sono dei primi due mesi, da luglio quando è arrivato Figliuolo è andata bene. Prima? Il Comune ha fatto quello che doveva. Un rimpianto? Non aver utilizzato i campanile delle chiese martedì 16 maggio dalle 14.30 alle 15.30 per avvertire dell’esondazione, si sarebbero salvate forse più automobili".

Piano di mandato. "Pur essendo stata la legislatura delle emergenze – Covid, Pnrr, crisi energetica, guerre, alluvione- il piano di mandato è largamente rispettato".

Emergenza casa. "Con il quartiere Novello, a breve i lavori riprenderanno, rendiamo disponibili duecento appartamenti in affitto ed altri alloggi Erp, ma serve il concorso delle imprese per aiutare a trovare l’abitazione a chi assumono venendo da fuori, altrimenti si blocca lo sviluppo"

Commercio. "Superfici medio grandi e, a differenza di comuni vicini, non le prevediamo. I piccoli negozi soffrono dappertutto con l’online che cresce, non si risolverebbe nulla abbassando l’Imu per i proprietari. In centro stanno tornando studi professionali che lo rivitalizzano".

Cantieri. "I prossimi mesi inaugureremo la scuola di San Vittore, contiamo di accordarci con la cooperativa Sacra Famiglia per il parcheggio Sacro Cuore, confidiamo di ottenere i fondi dal Commissario per le casse di espansione a Rio Marano, e quelli regionali per la circonvallazione di Calabrina e Villa Calabra, ma di qui a giugno i saranno più i cantieri in partenza delle inaugurazioni. Quasi tutti termineranno nel 2026 e 2027, voglio inaugurarli io".

Attività amministrativa. "Fino al 25 aprile sarà regolare con i consigli e commissioni, le ultime settimane ci occuperemo delle questioni straordinarie".

Area Stazione . "Finito il nostro decennio sarà un fiore all’occhiello con l’Auditorium all’Aula Magna di Psicologia".

Nuovo ospedale. "Nel 2024 approveremo il progetto definitivo, poi la gara d’appalto e nel 2025 ruspe al via"

Elezioni. "Altre forze politiche si sono avvicinate, la coalizione sarà più larga. Evitare il ballottaggio? L’importante è che vinca il centrosinistra, se subito o dopo non importa".