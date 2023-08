Ferragosto, Civitanova è la stella dell’estate: notte in spiaggia con i vip dello sport

Civitanova Marche, 15 agosto 2023 – Litorale maceratese gremito nella notte di Ferragosto, vissuta con spensieratezza e tanto divertimento. Civitanova, come prevedibile, è stata la stella delle feste che, iniziate al tramonto, sono andate avanti fino all'alba.

In mezzo, il momento più atteso, i fuochi d'artificio, trenta minuti di vero spettacolo. Pienone nei locali della movida, dallo Shada al Madeira, ma anche in molti stabilimenti balneari.

Alla Sirenetta, sul lungomare nord, festa spontanea con panini x tutti: oltre seicento bagnanti, a cominciare dalle stelle del volley (ex e attuali giocatori della Lube, e non solo), si sono divertiti con giochi e balli in spiaggia e in acqua, con l'animazione del maestro Nicholas Cerquettini e del dj Gianni Mazzoni.

"La notte più attesa dell'estate si è illuminata anche quest'anno con i tradizionali fuochi d'artificio - ha commentato il sindaco Fabrizio Ciarapica -. Luci e colori hanno incrociato tutto il nostro litorale. Eravamo tantissimi a goderci lo spettacolo che ogni anno ci regala emozioni e un pizzico di magia".