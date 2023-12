La fiera di Santa Lucia in Romagna: ecco gli appuntamenti e cosa fare

Forlì, 12 dicembre 2023 - Ricorre domani la festa di Santa Lucia, patrona della vista, una data particolarmente sentita in Romagna: nata a Siracusa nel 283, Santa Lucia subì il martirio intorno al 304 durante la persecuzione di Diocleziano. A un siciliano, Sant’Orso, che all’inizio del V secolo fu vescovo di Ravenna, risale la diffusione della devozione della Santa anche nelle nostre zone.

Forlì: Santa Lucia e il torrone (Foto Frasca)

Forlì

Forlì celebra la Santa con un appuntamento tradizionale molto amato: una grande fiera che anima il centro storico, in particolare corso della Repubblica dove saranno allestite decine di bancarelle. Molte di queste sono a tema natalizio, quindi sarà possibile acquistare qualche pensierino da mettere sotto l'albero, oppure decorazioni e addobbi, ma il grande protagonista è il torrone: nel giorno di Santa Lucia, infatti, si usa regalarne un pezzo alle ragazze, come gradito omaggio.

Durante la giornata sono numerose anche le celebrazioni religiose che si tengono nella chiesa di Santa Lucia, in corso della Repubblica: le messe verranno celebrate alle 6.30, 8.30, 10, 11.15, 15, quella delle 16.30 sarà per i membri vivi e defunti dell’Unitalsi e del Gruppo di preghiera di Montepaolo mentre la liturgia delle 19, per tutti i benefattori e collaboratori della parrocchia, sarà presieduta dal vescovo, mons. Livio Corazza. Alle 17.30 è in programma la recita del rosario, seguirà l’esposizione del SS. Sacramento e, alle 18.15, la recita dei vespri e la benedizione eucaristica. Dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 saranno a disposizione anche dei sacerdoti per le confessioni e, negli stessi orari, sarà possibile ricevere la benedizione degli occhi nel chiostro attiguo alla chiesa.

La fiera di Santa Lucia a Savignano sul Rubicone

Savignano sul Rubicone

Non solo a Forlì: Santa Lucia si festeggia anche a Savignano sul Rubicone, dove oggi è allestito un mercato e un luna park. Visitabile anche un’esposizione di auto d’epoca e di moto da enduro. Nel pomeriggio la band 'Red beans and rice' porterà allegria per le vie del paese, con marce e canzoni, al suono della tipica musica di New Orleans. Chiusura in bellezza al Palarubicone: il tendone sarà ufficialmente inaugurato con una serie di supertombole di Santa Lucia e la conduzione di Sgabanaza.