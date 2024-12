Botti di Capodanno, le regole: ecco i consigli per non correre rischi

Bologna, 31 dicembre 2024 – Capodanno più sicuro con i consigli dei carabinieri. Con l'approssimarsi delle feste purtroppo aumentano gli incidenti provocati dall'abitudine di accendere petardi e fuochi d'artificio anche illegali. Ogni anno l'Arma promuove una campagna di sensibilizzazione e informazione rivolta soprattutto ai più giovani, ma non solo.

L'uso incauto dei fuochi d'artificio del genere legale può produrre lesioni gravi, come ustioni al viso e alle mani, e danni alla vista; quelli illegali invece, in considerazione della loro elevata potenza (al loro interno si trova una miscela esplosiva realizzata con clorato e/o perclorato di potassio, con l’aggiunta di alluminio) possono provocare danni anche peggiori. L’attivazione di fuochi illegali determina infatti esplosioni di notevole intensità e di elevata dannosità e talvolta può dar luogo anche alla perdita totale di arti, dell’udito e della vista.

Per un Capodanno sicuro i Carabinieri del Comando Provinciale Bologna hanno promosso una campagna di sensibilizzazione valida su tutto il territorio nazionale

In varie operazioni di sequestro l’involucro di questi fuochi illegali è risultato essere di plastica e ciò ne fa aumentare ancor più il pericolo, per la frammentazione di schegge non rilevabili ai raggi x, che ne equiparano gli effetti ad una bomba da guerra. Inoltre un rischio maggiore deriva dall'uso di ‘botti’, prodotti prevalentemente in Oriente, venduti a basso costo e senza etichette, che spesso manifestano un'esplosione anticipata o addirittura lo scoppio della batteria senza far partire un solo colpo.

Le regole di comportamento

Le iniziative messe in campo in questo periodo coinvolgono tutto il territorio nazionale. Ecco allora un vademecum con alcune semplici regole di comportamento da adottare per l'uso sicuro dei fuochi d'artificio, da divulgare soprattutto tra i più giovani.