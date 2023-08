Cavallette in spiaggia da Rimini a Cesenatico

Rimini, 1 agosto 2023 – Non si accontentano di invadere i campi, flagellando l’agricoltura, ora le cavallette si sono spinte fino alla spiaggia. Gli insetti sono stati segnalati oggi, infatti, lungo il litorale a Rimini, Riccione, Cattolica, Bellaria, in provincia di Ravenna e a Cesenatico.

Cavalletta in spiaggia a Rimini

È una presenza a dir poco insolita, che ha destato la curiosità di molti bagnanti intenti a prendere il sole, fare il bagno e divertirsi al mare.

Sulle reti di recinzione, lungo i camminamenti e nelle facciate delle cabine e degli stabilimenti balneari, in alcune zone sono state notate centinaia di esemplari di ‘Calliptamus italicus’, specie conosciuta come ‘cavalletta dei prati’.

Le cavallette si spostano fondamentalmente alla ricerca di cibo e, siccome sulla spiaggia per loro non ce n’è, molto probabilmente la causa dell’arrivo delle cavallette in spiaggia è riconducibile alle forti folate di vento provenienti da terra, che le hanno costrette in volo ad una manovra di atterraggio.