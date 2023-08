Cavallette in Romagna scomparse dalle spiagge: ora si torna al relax

Rimini, 2 agosto 2023 – Buone notizie per i bagnanti della Romagna: l’invasione delle cavallette sembra essere terminata. Nella mattinata di oggi si è notata l’assenza di questi insetti che ieri avevano riempito le spiagge di Rimini, Riccione, Cesenatico e Gatteo Mare, con segnalazioni anche in provincia di Ravenna.

Ora si potrà tornare al riposo, senza la paura di essere sommersi da cavallette ‘marine’. Il mare è pulito, avendo superato i test che hanno dichiarato balneabili tutte le acque costiere, dai lidi del Ferrarese a Cattolica, e ora lo è anche la spiaggia.

Dopo il maltempo dell’ultimo periodo, tra nubifragi e trombe d’aria, per i romagnoli sembrava l’inizio dell’apocalisse quando sono comparsi anche sciami di questi animaletti poco piacevoli.

Erano a centinaia gli esemplari che si trovavano su recinzioni, camminamenti e sulle facciate delle cabine e degli stabilimenti balneari, destando la curiosità e la sorpresa dei presenti.

L’arrivo delle cavallette sembra essere stato causato da forti raffiche di Garbino; avendo un volo poco controllato, è facile che questi insetti vengano trasportati dal vento e atterrino dove possono, in questo caso sulla spiaggia.

Sono poi animali che amano i climi caldi, quindi l’aumento delle temperature non ha fatto altro che incrementare il numero di esemplari.

Sebbene siano innocue per l’uomo, le cavallette sono una calamità per l’agricoltura, come successo a Ravenna dove uno sciame ha devastato i campi, dopo i danni già subiti dalla tromba d’aria.