Maltempo oggi in Emilia Romagna: grandine a Reggio Emilia, vento fortissimo e blackout a Ravenna

Bologna, 25 luglio 2023 – Ancora nubifragi, grandine e venti fortissimi in Emilia Romagna che si è vegliata sotto una nuova ondata di maltempo. Intanto, la Lombardia è in ginocchio: una ragazza di 16 anni è morta in un campo scout. Come annunciato dall’allerta meteo, la Romagna ha dovuto fare i conti con il vento di garbino fortissimo, con raffiche fino a 100 chilometri orari, che ha fatto cadere auto e divelto tetti (video). Intanto, Parma e Piacenza sono stati colpite da un violentissima cella temporalesca che, arrivando a Reggio Emilia ha liberato anche la grandine. Per il pomeriggio è atteso un nuovo fronte di maltempo, con ancora vento molto forte.

Maltempo in Emilia Romagna: il downburst a Reggio Emilia

Focus / Come proteggere l’auto dalla grandine

Grandine a Reggio Emilia

La supercella arrivata da Est ha scaricato una grandinata che ha causato qualche danno alle auto: ha colpito in particolare la Bassa nella zona tra Bagnolo in piano, Budrio e San Martino in Rio. In città, a causare problemi è stato il forte vento: alberi sono caduti in viale Ramazzini e nella frazione di Cavazzoli.

Treni: forti ritardi sulla linea Adriatica Bologna Ancona

Dopo il blocco totale fra Faenza e Forlì, alle 10 – fa sapere Trenitalia – “la circolazione sulla linea ferroviaria Bologna - Ancona risulta rallentata per via dei danni causati dal maltempo. È in corso l'intervento dei tecnici. I treni Alta velocità, Intercity e regionali potranno subire limitazioni di percorso, cancellazioni e registrare ritardi”.

Forlì: tetti divelti

Gravi danni per il fortissimo vento (anche qui raffiche oltre i 100 chilometri all’ora) anche a Forlì: strage di rami e diversi gli alberi interamente crollati a terra. Danneggiate anche alcune vetture così come tanti tetti e coperture di abitazioni e aziende. Strade invase da centinaia di bidoni dell'immondizia, esposti all'esterno delle abitazioni per la raccolta porta a porta.

Ravenna: ritardi dei treni e blackout

Alberi caduti a Faenza: colpita un'auto per fortuna senza feriti (foto Tedioli)

Le raffiche di vento fortissimo hanno causato la caduta di numerosi alberi, soprattutto nella zona di Faenza: un grosso tronco ha centrato un’auto parcheggiata, per fortuna senza nessuna persona a bordo. Altri alberi caduti hanno causato l’interruzione della statale Adriatica, nella zona di Mirabilandia, che è stata riaperta verso le 10.

E’ in vigore il divieto di accesso nei parchi pubblici e i danni alle linee elettriche hanno causato blackout in particolare nella zona tra Ville Unite e Disunite.

Radar Meteo 25 luglio 2023, ore 9

Anche a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, il sindaco Luca Della Godenza chiede massima attenzione, in particolare sulla via Emilia: "Si sono verificati diversi cedimenti di rami e di alcune piante. Siamo al lavoro insieme con il personale del comune per i ripristini di viabilità e per la messa in sicurezza”.

Imola: scoperchiato il PalaGenius

PalaGenius di Imola scoperchiato

In provincia di Forlì-Cesena un centinaio di interventi principalmente alberi caduti. Forte vento anche a Imola, che ha abbattuto diversi alberi in vari punti della città. È stata anche scoperchiata la tensostruttura del PalaGenius, nel quartiere Campanella.

Parma e Piacenza: nubifragio e grandine

Una violentissima cella temporalesca ha interessato Piacenza e Parma stamattina intorno alle 9: colpite in particolare le zone tra Fidenza, Salsomaggiore Terme, Fiorenzuola D'Arda, , Roveleto, Vigoleno e Bore. In alcune zone si sono verificate anche grandinate: i chicchi di dimensioni non enormi non hanno causato per fortuna danni irreparabili.

Scout di Parma soccorsi a Folgaria

Diciassette scout provenienti da Parma sono stati soccorsi nella notte e portati al sicuro dai soccorritori dopo che una tempesta di acqua, grandine e vento li aveva sorpresi mentre si trovavano a campeggiare all'aperto in due aree distinte, a passo Coe e Dosso delle Somme, sull'altopiano di Folgaria in Trentino. Lo rende noto il Soccorso alpino trentino. A chiedere i soccorsi è stato un automobilista che ha visto i ragazzi sotto la tempesta.

.